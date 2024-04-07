الدخيرى يبحث مع وزير الزراعة المصرى التعاون فى الامن الغذائي





خلال لقاءه مع السيد محمد مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، ناقش البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، آفاق وآليات التعاون لدعم الأمن الغذائي العربي ولمواجهة التحديات والأزمات الراهنة التي تواجهها العالم.

جاء هذا خلال استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، البروفيسور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، السبت.

وتم مناقشة أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات العربية والأفريقية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الموضوعات المقترحة للمناقشة والتي تتعلق بدعم منظومة الأمن الغذائي العربي، وذلك بالإضافة إلى استعراض موقف اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي التي تم الاتفاق على إنشائها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة بالجامعة العربية في سبتمبر الماضي بمدينة القاهرة، وذلك لمناقشة حالة الأمن الغذائي العربي وقضايا التمويل والاستثمار والتجارة في السلع الزراعية، بالإضافة إلى وسائل تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة.

وبحث الجانبان ايضا الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية القادمة والمقترح عقدها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في اوائل مايو القادم.

سونا