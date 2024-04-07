حزب المؤتمر السوداني: ندعو قوى الثورة وكل القوى المدنية الرافضة للحرب بالعمل على إستعادة التحول المدني الديمقراطي

قال حزب المؤتمر السوداني بأن قوى الردة والظلام ومشعلي الحرب من عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل تسعى لتركيع قوى ثورة ديسمبر وتصفيتها عبر جريمة الحرب الكبرى متخذين الفظائع والانتهاكات ضد المدنيين وسيلة لتحقيق غايتهم.