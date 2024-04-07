حركة العدل و المساواة السودانية: مليشيات الدعم السريع تواصل حملاتها الانتقامية ضد المواطنين

مواصلة لحملاتها الانتقامية ضد المواطنين العزل و استمرارا لجرائم الحرب التي ظلت مليشيات الدعم السريع ترتكبها، قامت هذه المليشيات أمس الأول باستهداف قرى غرب الفاشر منطقة درماء و الأجزاء الشرقية من ريفي كورما، حيث قامت بقتل عشرين مواطنا أعزلا و جرح العشرات معظمهم من الرعاة.

تدين حركة العدل و المساواة السودانية الجرائم الممنهجة الموجهة ضد المواطنين العزل التي تقوم بها مليشيات الدعم السريع من سحل للأرواح البريئة و أعمال السلب و النهب و تدمير أنماط الحياة و حملات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها هذه المليشيات.

تناشد الحركة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لحمل مليشيات الدعم السريع للالتزام بالمعاهدات و القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و محاسبتها على جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي استمرأت هذه المليشيات ارتكابها في مختلف المناطق التي دخلتها او تقع تحت سيطرتها و التي تتناقض مع الشعارات الكاذبة التي تستخدمها كغطاء لارتكاب هذه الجرائم.