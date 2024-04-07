🔴 يا ترى ماذا فعل الزمان والحرب بأعضاء اللجنة الأمنية المنقلبين على البشير





6 أبريل

بمناسبة 6 أبريل و بعدما أكملت اللجنة الأمنية بقيادة عوض ابنعوف و صلاح قوش ترتيباتها للإنقلاب على البشير قامت بفتح الطرق لإعتصام القيادة و حشدت أول ألف معتصم من أفراد جهاز الأمن و الذين قاموا بإعداد و تجهيز المسرح و المنصة و توصيل الكهرباء !!



أتساءل عن هذه المرأة التي كانت تهتف بطريقة (هستيرية) و حقد عجيب !!

أين هي الآن ؟ و يا ترى ماذا فعل بها الزمان و الحرب ؟

بالله عليكم هل هناك خطاب كراهية أسوأ من هذا ؟

و يا ترى ماذا فعل الزمان و الحرب بأعضاء اللجنة الأمنية المنقلبين على البشير :

عوض ابنعوف

صلاح قوش

كمال عبد المعروف

عمر زين العابدين

الطيب علي بابكر

جلال الدين الشيخ

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#كتابات_حاج_ماجد_سوار

5 أبريل 2024