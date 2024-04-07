🔴 يا ترى ماذا فعل الزمان والحرب بأعضاء اللجنة الأمنية المنقلبين على البشير
6 أبريل
بمناسبة 6 أبريل و بعدما أكملت اللجنة الأمنية بقيادة عوض ابنعوف و صلاح قوش ترتيباتها للإنقلاب على البشير قامت بفتح الطرق لإعتصام القيادة و حشدت أول ألف معتصم من أفراد جهاز الأمن و الذين قاموا بإعداد و تجهيز المسرح و المنصة و توصيل الكهرباء !!
أتساءل عن هذه المرأة التي كانت تهتف بطريقة (هستيرية) و حقد عجيب !!
أين هي الآن ؟ و يا ترى ماذا فعل بها الزمان و الحرب ؟
بالله عليكم هل هناك خطاب كراهية أسوأ من هذا ؟
و يا ترى ماذا فعل الزمان و الحرب بأعضاء اللجنة الأمنية المنقلبين على البشير :
عوض ابنعوف
صلاح قوش
كمال عبد المعروف
عمر زين العابدين
الطيب علي بابكر
جلال الدين الشيخ
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#كتابات_حاج_ماجد_سوار
5 أبريل 2024
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