نيللى كريم: دراما 2024 متنوعة.. والشركة المتحدة تقدم أعمالًا تناسب جميع الأذواق





أثنت الفنانة نيللي كريم على دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الدراما المصرية بشكل كبير، مشيرة إلى أن الساحة الدرامية تشهد حالة من الازدهار الكبير، حيث حرصت الشركة على تقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية الغنية خلال شهر رمضان المبارك، تتنوع بين الأعمال الاجتماعية والتاريخية والكوميدية والتشويقية، والتي تناسب مختلف الأذواق في الوطن العربي.

وأشارت نيللي في تصريحات خاصة لـ”الدستور” إلى أنها لفتت انتباهها بشكل خاص مسلسل “جودر” للفنان الرائع ياسر جلال، الذي عاد بأسلوب عصري لسرد قصص وحكايات ألف ليلة وليلة، بالإضافة إلى ملحمة “الحشاشين” للفنان القدير كريم عبدالعزيز، التي توثق لمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ مصر وتسلط الضوء على بدايات التنظيمات والاغتيالات السياسية. وأكدت أن الأعمال الدرامية المقدمة تتميز بثراء الأفكار والمواضيع المطروحة، مما يجعلها مناسبة لجميع فئات المجتمع والأعمار.

وثمنت نيللى، دور الشركة المتحدة التي اهتمت بترجمة المسلسلات للغة الإشارة لدمج الأطفال من ذوى الهمم في المجتمع وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

جريدة الدستور