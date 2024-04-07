بينها 3 عربية.. تعرف إلى الـ10 دول الأكثر معاناة من تضخم الغذاء في الربع الأول





كشف «البنك الدولي»، عن الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء في الربع الأول 2024، بينها ثلاث دول عربية، هي مصر والبحرين وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة). وجاءت بالمرتبة الأولى زمبابوي بنسبة 37%، تلتها الأرجنتين في المرتبة الثانية بنسبة 23%.

وحلت الضفة الغربية وقطاع غزة بالمرتبة الثالثة بنسبة 16%، ومصر بالمرتبة الرابعة بنسبة 15%، وفيتنام خامسة بنسبة 13%، والسادسة موريشيوس بنسبة 10%، وجاءت بالمرتبة السابعة نيجيريا بنسبة 6%، وحلت البحرين ثامنة بنسبة 6% أيضاً، وجاءت بالمرتبة التاسعة غينيا بنسبة 5%، وباراغواي بالمرتبة العاشرة بنسبة 5% أيضاً. تقرير الأمن الغذائي وكان البنك الدولي، قد أصدر بتاريخ 1 إبريل/ نيسان الجاري، تقريراً حول الأمن الغذائي، أشار فيه إلى أن «تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً. وتشهد 60% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% (دون أي زيادة منذ آخر تحديث في 18 مارس/ آذار 2024).

كما يعاني بسبب هذه المعدلات نفسها 63.8% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (دون تغيير)، و39% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع 7.0 نقاط مئوية)، و27.3% من البلدان مرتفعة الدخل (دون تغيير). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 58.9% من 168 بلداً تتوفر عنها البيانات».

وفقًا للتقرير، شهد مؤشر أسعار الزراعة والحبوب ارتفاعًا بنسبة 8% و16% على التوالي، فيما استقر مؤشر أسعار الحبوب عند نفس المستوى. وبسبب تعطل الإمدادات في البلدان الرئيسية المنتجة، ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 31% عن الفترة التي سبقتها بأسبوعين، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار الصادرات. كما تسببت الظروف الجوية وتفشي الأمراض في انخفاض محصول الكاكاو.

وفي مقارنة مع الوضع قبل أسبوعين، سجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 1%، وظلت أسعار الأرز عند المستوى نفسه. ومن الناحية السنوية، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 31% وأسعار القمح بنسبة 21%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 27%. وفيما يتعلق بالمقارنة مع يناير 2020، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 13%، بينما تراجعت أسعار القمح بنسبة 2%، وزادت أسعار الأرز بنسبة 50%.

صحيفة الخليج