تامر أمين يعتذر عن وصف شيرين بـ «صوت مصر»: موهبة عظيمة بتضيع نفسها





علق الإعلامي تامر أمين، على انتقاده السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد خروج مشاكلها الشخصية على ‏العلن. ‏

في لقاء برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة “النهار” مساء السبت، عبّر المطرب أحمد الأمين عن استيائه من تحول اهتمام شيرين من الغناء إلى “الهزار والكلام غير المناسب على المسرح”، بالإضافة إلى تسريب تفاصيل حياتها الشخصية ومشاكلها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب وحالتها النفسية إلى الجمهور.

وعبر الأمين عن استيائه من رؤية موهبة شيرين تذهب هباءًا في مشاكل لا تعنيها، وأكد أنها تخسر قيمتها كفنانة عظيمة، مشدداً على ضرورة عودتها للتركيز على الغناء فقط. وأشار إلى أهمية عدم التطرق لحياتها الشخصية والتركيز على فنها، مطالباً إياها بأن تكون قدوة للجيل الشاب كما كانت سابقاً.

واعتذر عن وصفه السابق لشيرين بـ «صوت مصر»، مؤكدا أن مصر لا تختزل في صوت شخص واحد، قائلا «لو ‏قلت إن شيرين صوت مصر، أنا بعتذر وبتراجع عنها، لا يوجد صوت واحد أقدر أقول عليه صوت مصر، لأن مصر ‏لا تختزل في صوت شخص، يعني أقول على شيرين صوت مصر، وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم لأ !».‏

الشروق نيوز