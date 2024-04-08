🔴 خالد سلك .. أكذب سوداني على الإطلاق





أمس صديق قال لي أحضر خالد سلك بعدين مع سعد الكابلي.. قلت ليهو خالد الكضاب دا بقيت ما بتحمل أسمع كلامو.. زول كلو ما يتقدم في السن ينحدر كضب ووضاعة..

ولا بيخيب ظنك، وأسوأ من سوء الظن العريض، هسي في ال 23 ثانية دي شوف الزول دا كضب كم كضبة.

قبل يومين نقلت مقطع فيديو مجتزأ للقاء خالد سلك مع سعد الكابلي، المقطع كان كم وعشرين ثانية وينضح بالاكاذيب.

المهم، في ناس علقوا لي انو انت اجتزأت اللقاء، واللقاء كان تلاتة ساعات، نظام دي ما أمانة منك وكدة. رفقاً بقوارير خالد سلك ديل مشيت نزلت اللقاء كامل ٢٣٠ ميقا كرراع في نص قلبي.

انا صراحة غيرت رأيي من انو خالد سلك اكذب سياسي سوداني.. الزول دا يا جماعة أكذب سوداني على الإطلاق..

سامح الشامي

