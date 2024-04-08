“سعود الطبية”: استنشاق دخان البخور بإفراط خلال العيد يقلل وصول الأكسجين للدماغ





أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بأن استنشاق دخان البخور يقلل نسبة الأكسجين التي تصل إلى الدماغ مما يصيب بنوبات الصداع والشقيقة ويهدد صحة الأسرة، لافتة إلى أن حرق البخور والدخون في المنازل يتسبب في تلوث الهواء بمواد سامة يمكن أن تسبب مشكلات صحية في الرئتين والتهاب الشعب الهوائية وقد تصل الأضرار إلى الإصابةبالربو .

أوضحت المدينة أن استخدام البخور والدخون، اللذان يعتبران من المعطرات التقليدية المستخدمة بشكل شائع خلال أيام العيد، قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، خصوصاً لمرضى الربو وحساسية الصدر. يؤدي التعرض المستمر لدخان البخور إلى آثار سلبية تشبه تأثير التدخين على الصحة، بما في ذلك الآثار السلبية على جودة الهواء وصحة الجهاز التنفسي. كما أشارت إلى أن استنشاق الدخان يمكن أن يكون خاصة مؤذياً للأطفال الذين يعانون من حساسية صدرية أو يظهر عليهم أي علامات مبكرة على مشاكل التنفس، حيث يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على قدرتهم على التنفس بسهولة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وتأثيرات سلبية على صحتهم العامة.

جريدة المدينة