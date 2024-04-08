الصين: 3245,7 مليار دولار حجم احتياطات النقد الأجنبي بالبلد





ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بلغ 3245.7 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 19.8 مليار دولار أو بنسبة 0.62% مقارنة بشهر فبراير السابق.

أشارت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع في حجم احتياطيات النقد الأجنبي يرجع إلى تأثيرات مشتركة لتحركات العملات وتغيرات في أسعار الأصول، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وأضافت أن الاقتصاد الصيني مستمر في التحسن، مما يعزز الاستقرار العام لحجم احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال ون بين ، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، إنه بدعم من الأسس الاقتصادية الجيدة والسياسات المعززة لتحقيق الاستقرار بالاستثمارات الأجنبية، وغيرهما من العوامل، سيواصل حجم احتياطيات الصين من النقد الأجنبي استقراره بشكل عام.

جريدة المدينة