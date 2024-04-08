“الموارد البشرية” تنفي مايُتداول بشأن عمل موظفة لوحدها في مطعم





أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بيانًا، رد فيه على محتوى مرئي متداول، أظهر موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم.

وأفاد المتحدث في بيان صادر عن الوزارة بأنه تم التحقق من الحالة المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قام فريق مختص من الرقابة الميدانية التابع للوزارة بزيارة المنشأة المشار إليها في المحتوى المرئي للتحقق من الواقعة ومقابلة الموظفة المعنية.

وقد أكدت الموظفة في المقابلة عدم صحة المعلومات المتداولة وعدم تعرضها لأي ضغوط في أداء واجبها. وأوضح المتحدث أنه خلال الزيارة، رصد فريق الرقابة وجود خمسة موظفين في المنشأة، بينهم ثلاث سيدات.

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات النظامية اللازمة بشأن الواقعة ستستكمل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتابع: ونُذكّر بقنوات التواصل مع وزارة الموارد البشرية من خلال الاتصال بـ 19911، أو عبر تطبيق الوزارة.

إشارةً إلى المحتوى المرئي المُتداول حول موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة ومباشرتها من قبل فريق الرقابة الميدانية في @HRSD_SA وزيارة المنشأة للتحقق ومقابلة الموظفة، والتي أكدت عدم صحة ماتم تداوله وعدم وجود أي ضغوط عليها في أداء عملها. وقد رصد فريق… pic.twitter.com/oMQw57qo0Y — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) April 7, 2024

جريدة المدينة