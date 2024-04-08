“وقاء”: الخنافس صديقة للبيئة وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي





أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” أنه تم رصد انتشار الحشرات في مواقع قليلة مختلفة في عدد من مناطق المملكة بانتشار ضعيف، وفي موقع واحد بانتشار كثيف، وأنّ فِرق المركز استطلعت المواقع للتأكد من نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها من الخنافس النافعة من “Heteracantha depressa” عائلة “Carabidae” الصديقة للبيئة، التي تتغذى على العديد من الآفات الحشرية بخاصة حرشفية الأجنحة مثل: الفراشات وأبو دقيقات.

وأكد “وقاء” عدم وجود أي خطر يمكن أن تشكله الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأشارت إلى أن انتشارها يعود إلى ظاهرة الفوران التي حدثت لـ “حشرة أبو دقيق الخبازي” في العام الماضي، وهي الحشرة التي تعتبر آفة زراعية وتعتمد عليها الخنافس للتغذية والمحافظة على توازنها الطبيعي في البيئة.

وأوضح المركز أن محاولة مكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة، إذ تلعب دورًا فعّالًا في مكافحة الآفات والمساهمة في تحقيق التوازن البيئي.

وقد نصح “وقاء” بتقليل الإضاءة أو إطفائها في المناطق التي يتواجد فيها الخنافس، حيث إنها تُجذب للضوء للبحث عن غذائها. كما دعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع المركز عبر الهاتف المجاني (939) للإبلاغ عن أي ظواهر، مُشيرًا إلى أهمية متابعة منشورات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد في مجال الصحة النباتية والحيوانية في المملكة.

#خذ_العلم | تساهم #الخنافس(Carabidae) في الحفاظ على التوازن البيئي وهي حشرة صديقة للبيئة لا تُحدث أضراراً على الإنسان أو الحيوان. pic.twitter.com/saIurAJ6s1 — مركز وقاء (@WeqaaCenter) April 6, 2024

جريدة المدينة