وفاة الممثل الألماني الشهير بيتر زودان

توفي الممثل الألماني بيتر زودان، المعروف بدوره في عمل “تاتورت” الشهير، وهو أطول مسلسل تلفزيوني درامي عن الجريمة في البلاد، عن عمر ناهز 87 عاما، بحسب ما أعلنته عائلته يوم الأحد.

حقق زودان شهرة واسعة بعد أداء دور المفتش برونو إيرليشر في المسلسل البوليسي الشهير، الذي استمر من عام 1992 حتى عام 2007.

وتعتبر “تاتورت”، أو “مسرح الجريمة”، الذي عُرض لأول مرة في عام 1970، واحدة من أكثر الأعمال شعبية على التلفزيون الألماني، حيث يقدم كل حلقة فريقًا من رجال الشرطة يحلون لغزًا جنائيًا في مدينة ألمانية مختلفة، أو حتى في فيينا أو زيورخ.

جسّد زودان دور المفتش في الحلقات التي تدور أحداثها في مدينتي دريسدن ولايبتسيغ في شرق ألمانيا.

لدى العديد من الألمان، تصبح مشاهدة “تاتورت” كل يوم أحد من الطقوس الأساسية لهم، حتى أن هناك حانات تعرض المسلسل بانتظام كل أسبوع.