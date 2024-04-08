مفتي السعودية: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تجزئ لأن ذلك مخالف للسنة





أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” تصريحات مفتي عام المملكة العربية السعودية حول زكاة الفطر، حيث أوضح أنها تتألف من أنواع محددة من الطعام المستخدم من قبل البشر، مثل البر والأرز والزبيب والأقط وغيرها، وأنها تجب على المسلم في المكان الذي يعيش فيه بحلول غروب الشمس في اليوم الأخير من شهر رمضان، مع إمكانية إخراجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين.

وأوضح سماحة مفتي عام المملكة أنه يمكن بدء إخراج زكاة الفطر ابتداءً من اليوم الـ 28 أو الـ 29 من شهر رمضان، وأنه يجب تسليم هذه الزكاة إلى الفقراء المحتاجين، أو توكيل أحد آخرين لتسليمها نيابةً عن المسلم الملتزم بها.

وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صحيفة البيان