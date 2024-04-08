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شاهد بالفيديو.. أسامة عثمان: قوات الدعم السريع بدأت بالانسحاب من ولاية الجزيرة تحت ضربات الجيش السوداني
قال مساعد الخبير العسكري والاستراتيجي أسامة عثمان بأن قوات الدعم السريع بدأت بالانسحاب من ولاية الجزيرة تحت ضربات الجيش السوداني.
وتطورات عسكرية في السودان.. تقدم الجيش في استعادة مناطق سيطرت عليها قوات الدعم السريع.
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الشرق للأخبار
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