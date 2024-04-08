الأمطار تُغرّق الإسكندرية وتقترب من القاهرة





حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية، حيث تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة من فجر اليوم الاثنين، وسط انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة هناك 21 درجة مئوية.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر من تقلبات الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتهدئة السرعة في المحافظات التي تتعرض لسقوط الأمطار الآن (الإسكندرية- مطروح- دمياط- كفر الشيخ- البحيرة)، وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية في الشارع والاحتماء بمداخل العقارات.

وأعلنت خرائط الطقس عن امتداد الأمطار بشكل متوسط قد يصاحبها الرعد حتى وسط وجنوب الدلتا، ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة على العاصمة القاهرة وشمال الصعيد، مع تنشيط الرياح السطحية في القطاع الشمالي من البلاد، نتيجة لاضطراب البحر المتوسط بسبب هبوب الرياح أسفل السحب الركامية الرعدية فوق مسطح البحر المتوسط.

الطقس اليوم من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، بينما يتوقع أن يكون دافئًا نهارًا على شمال البلاد وحارًا جنوبًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

أرجعت الأرصاد الجوية تقلبات حالة الطقس إلى تأثير البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوبًا بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، مما يعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

ونوهت الأرصاد الجوية، خلال بيانها، بأنه خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى الأربعاء المقبل 10 إبريل. نشهد عدم ثبات خرائط الطقس، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات في حالة الأجواء التي تصدرها الهيئة على مدار اليوم.

المصري اليوم