مدير شرطة ولاية سنار يستعرض الخطط التامينية الخاصة بعيد الفطر المبارك

أكد اللواء شرطة د طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار اهتمام شرطة الولاية بتامين المواقع الحيوية التى يرتادها المواطنين كالاسواق بمدن الولاية وضبط معتادى السرقات ومكافحة صناعة الخمور وضبط الوجود الاجنبى بالولاية.

وأوضح التنسيق المشترك بينها وبين الجهات الأمنية المختلفة لتعزيز الأمن في الولاية من خلال الاعتماد على عدة استراتيجيات. تم تعزيز الجهود على المداخل المختلفة للولاية، وتم تفعيل دور الأجهزة الأمنية في ضبط المتعاونين مع المليشيات المتمردة. تم أيضًا تكثيف الرقابة الأمنية وتعزيز الجهود المرورية لضبط الشوارع. وقد تم تكثيف أيضًا دور الدفاع المدني في مراقبة مجرى النيل. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ المهام الشرطية المكلفة لضمان سلامة واستقرار مواطني الولاية. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان