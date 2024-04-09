التلفزيون القومي ينفي شائعة الإساءة لمولانا الميرغني

أصدر المكتب الصحفي التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيانًا صحفيًا للتصدي للأخبار الكاذبة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين. وتتضمن هذه الأخبار الزائفة ادعاءً بأن التلفزيون القومي قد بث برنامجًا مباشرًا في المساء الجمعة الخامس من أبريل الحالي، وزعم فيه الناشط “الانصرافي” أنه وجه اساءات بالغة للسيد محمد عثمان الميرغني ونجله جعفر الميرغني.

وأوضح البيان أنه خلال حلقة البرنامج التي استمرت لمدة ساعة واثنتي عشرة دقيقة وخمسة وخمسين ثانية، لم يتم طرح أي حديث يتعلق بالسيد محمد عثمان الميرغني أو السيد جعفر محمد عثمان الميرغني. وأكد البيان أنه يمكن الرجوع إلى الحلقة الكاملة للبرنامج عبر منصات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على يوتيوب وفيسبوك للتأكد من ذلك.