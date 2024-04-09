التلفزيون القومي ينفي شائعة الإساءة لمولانا الميرغني
اصدرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيانا الاثنين نفت فيه توجيه اساءات للسيد محمد عثمان الميرغني ونجله محمد الحسن خلال بثها حلقة استضافت فيها الناشط الداعم للقوات المسلحة “الانصرافي”، وأكدت إدارة الهيئة الشروع في فتح بلاغات في مواجهة مروجي الشائعات. وفيما يلي تورد سونا نص البيان
أصدر المكتب الصحفي التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيانًا صحفيًا للتصدي للأخبار الكاذبة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين. وتتضمن هذه الأخبار الزائفة ادعاءً بأن التلفزيون القومي قد بث برنامجًا مباشرًا في المساء الجمعة الخامس من أبريل الحالي، وزعم فيه الناشط “الانصرافي” أنه وجه اساءات بالغة للسيد محمد عثمان الميرغني ونجله جعفر الميرغني.
وأوضح البيان أنه خلال حلقة البرنامج التي استمرت لمدة ساعة واثنتي عشرة دقيقة وخمسة وخمسين ثانية، لم يتم طرح أي حديث يتعلق بالسيد محمد عثمان الميرغني أو السيد جعفر محمد عثمان الميرغني. وأكد البيان أنه يمكن الرجوع إلى الحلقة الكاملة للبرنامج عبر منصات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على يوتيوب وفيسبوك للتأكد من ذلك.
أن إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إذ تنفي هذه الشائعة المغرضة تؤكد انها ستشرع عبر المستشار القانوني في تحريك إجراءات قانونية ضد من أطلقوا هذه الشائعة أو ساهموا في نشرها وتوزيعها حيث وفرت إدارة نقنية المعلومات صورا لعدد من الصفحات والاسماء التي تداولت هذه الشائعة. تجدر الاشارة هنا إلى أن التلفزيون القومي وفي اطار انفتاحه على كافة القوى المجتمعية الداعمة للقوات المسلحة بث قبيل حلقة البرنامج المشار إليها تسجيلا كاملا لكلمة السيد جعفر الميرغني التي القاها خلال افطار القيادة الجوالة داخل منطقة أم درمان العسكرية وجدد خلالها دعم ومساندة الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني للقوات المسلحة في مواجهة مليشيا آل دقلو الارهابية. ونحن اذ نجدد تقديرنا واحترامنا لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني ودوره الوطني في مناهضة العدوان على بلادنا، نؤكد أن مثل هذه الإخبار الزائفة لن تمنعنا عن اداء دورنا الفاعل في دعم ومساندة جيشنا وقواتنا النظامية الأخرى وحركات الكفاح المسلح والمتطوعين حتى يتحقق لنا النصر الكامل بإذن الله على المرتزقة ومسانديهم من قوى البغي والعدوان.
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المركز الصحفي 8 أبريل 2024
سونا
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