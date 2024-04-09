سلال غذائية لألف أسرة بمراكز الايواء بشندي

وأشار خالد عبد الغفار الشيخ، المدير التنفيذي لمحلية شندي، إلى أن تجربة استقبال وإيواء الوافدين التي قدمها أهل شندي تستحق الدراسة، حيث نجحت في تحقيق مهمة تواجهها صعوبات من كافة الجوانب. خلال حفل تدشين توزيع السلال الغذائية على ثلاثين مركز إيواء في المحلية، أكد أن نجاح المبادرة في التغلب على التحديات وإيجاد حلول للمشاكل العاجلة سمح لهم بتقديم خدمة ممتازة حظيت بتقدير من جميع الجهات.

وقدم التهاني للوافدين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم العودة إلى أوطانهم بسلامة وبتحقيق الانتصار المستحق للقوات المسلحة وهزيمة المؤامرة التي تستهدف السودان. وأعرب محمد إبراهيم ود البيه، وكيل ناظر عموم قبائل الجعليين، عن شكره لجميع الجهات التي قدمت الدعم المادي والعيني لتحقيق استقرار الوافدين وتقديم الخدمات لهم.

وأكد أن مبادرة أهل شندي والجهات الداعمة ستستمر في تقديم خدماتها حتى يعود الوافدون إلى منازلهم. وأعرب عدد من المستفيدين عن إشادتهم بمستوى الخدمات المقدمة لهم، في حين أعرب الوكيل ناظر عموم قبائل الجعليين عن تفاؤله بالنصر الكبير والقضاء على المليشيات التي حاولت تدمير البلاد، ضمن مخطط دولي وإقليمي يستهدف السودان.