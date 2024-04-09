دولة تمنع الأغاني “البطيئة جدا أو السريعة جدا”
قررت وزارة الثقافة في جمهورية الشيشان الروسية، حظر أنواع من الموسيقى “البطيئة جدا والسريعة جدا” التي لا “تتوافق مع العقلية الشيشانية” المحافظة.
ووفقًا لتقرير شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، صدر قرار ينص على ضرورة أن تتوافق جميع أنواع الموسيقى مع سرعة إيقاع تتراوح بين 80 إلى 116 نبضة في الدقيقة.
وأفادت الشبكة بأن وزارة الثقافة في الشيشان هي التي أصدرت هذا الإعلان في وقت سابق هذا الأسبوع، وفقًا لصحيفة “موسكو تايمز” الروسية.
تُعتبر هذه السرعة الإيقاعية بطيئة مقارنة بالموسيقى الحديثة في فئة البوب، مما يؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الموسيقى الغربية في الجمهورية المحافظة.
وأشارت “موسكو تايمز” إلى أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف هو من أصدر تلك التوجيهات لوزارة الثقافة بهدف تنظيم المشهد الموسيقي في البلاد.
الموسيقى في الدولة متوافقة مع “العقلية الشيشانية”.
وقال وزير الثقافة الشيشاني، موسى داداييف، إن “استقدام الموسيقى من الشعوب الأخرى أمر غير مقبول”.
وأوضحت التقارير أن الحظر جاء بعد اجتماع بين الحكومة وفنانين محليين وإقليميين، وتم منحهم مهلة حتى الأول من يونيو المقبل لإعادة تأليف موسيقاهم التي لا تستوفي المعايير الجديدة.
أما حال عدم موافاة الموسيقى للمعايير، فسيتم منع الفنانين من أدائها بشكل علني.
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