اتهموه بالإلحاد.. علاء مرسي: ابن بيومي فؤاد انطرد من المعهد بعد أزمته مع محمد سلام
كشف الفنان علاء مرسي مفاجأة عن أزمة بيومي فؤاد مع محمد سلام، مشيرًا إلى أن نجله صديقا مقربا لنجل بيومي وأخبره أنه طرد من المعهد بعد الأزمة واتهم بالإلحاد.
وفي حديثه مع القاهرة 24، قام علاء مرسي بمشاركة تجربته القريبة مع بيومي فؤاد وابنه محمد، وأشار إلى أنه كان يعيش قربهما وأن ابنه وابن بيومي محمد كانا صديقين مقربين ومساعدين في الإخراج. وفي يوم ما، أخبره ابنه بأن محمد راح إلى المعهد وتم طرده وسبه، وبعدها بدأوا يسيئون للفتاة الصغيرة في الشارع، وحتى بيومي نفسه يتعرض للسب والشتم على صفحات الفيسبوك. وعبر عن استياءه من هذه الأخلاق السيئة ونقص الأدب في التعامل مع الآخرين.
وأضاف بأسف: أنا مع بيومي في هذا الأمر، بيومي لم يرتكب أي خطأ، فهو فقط قام بعرض مسرحيته، فما المشكلة في ذلك؟ نحن هنا كنا نقوم بعروض مسرحية، ومن هم الجمهور الذين يسبونه؟ هناك أشخاص مجهولون على وسائل التواصل الاجتماعي يسبونه وعندما نقوم بزيارة حساباتهم نجد أنها مغلقة. كيف يمكن أن تسبني وأنت تحجب حسابك؟ ما هو سبب إغلاق صفحتك ولماذا؟
وتابع علاء مرسي: بيومي اعتذر مجازا لأن اللي هو قاله ما ينفعش يعتذر عنه، وهو غصب عنه لأن ده واحد بيتشتم ومتهم أنه مضلل ولم يتضامن مع القضية وعيال بيشتموه فلما طلع على المسرح وشكر كان أوفر في الشكر، والأوفر ده مش بييجي عمدًا.
القاهرة 24
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