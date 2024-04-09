اتهموه بالإلحاد.. علاء مرسي: ابن بيومي فؤاد انطرد من المعهد بعد أزمته مع محمد سلام

وفي حديثه مع القاهرة 24، قام علاء مرسي بمشاركة تجربته القريبة مع بيومي فؤاد وابنه محمد، وأشار إلى أنه كان يعيش قربهما وأن ابنه وابن بيومي محمد كانا صديقين مقربين ومساعدين في الإخراج. وفي يوم ما، أخبره ابنه بأن محمد راح إلى المعهد وتم طرده وسبه، وبعدها بدأوا يسيئون للفتاة الصغيرة في الشارع، وحتى بيومي نفسه يتعرض للسب والشتم على صفحات الفيسبوك. وعبر عن استياءه من هذه الأخلاق السيئة ونقص الأدب في التعامل مع الآخرين.

وأضاف بأسف: أنا مع بيومي في هذا الأمر، بيومي لم يرتكب أي خطأ، فهو فقط قام بعرض مسرحيته، فما المشكلة في ذلك؟ نحن هنا كنا نقوم بعروض مسرحية، ومن هم الجمهور الذين يسبونه؟ هناك أشخاص مجهولون على وسائل التواصل الاجتماعي يسبونه وعندما نقوم بزيارة حساباتهم نجد أنها مغلقة. كيف يمكن أن تسبني وأنت تحجب حسابك؟ ما هو سبب إغلاق صفحتك ولماذا؟