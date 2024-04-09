ناقد فني: دراما رمضان 2024 خاطبت شريحة كبيرة من الجمهور العربي





قال عبد الله غلوش، الناقد الفني، إنّ ما يميز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجود لجنة متخصصة للدراما تناقش النصوص، وبالتالي الموضوع يكون مدروسا مع مراعاة فكرة التنوع لإرضاء جميع الأذواق، ومخاطبة شريحة كبيرة من الجمهور ليس في مصر ولكن في الوطن العربي بأكمله.

خلال مشاركته في برنامج “صباح جديد” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح “غلوش” أن المسلسلات تمثل الطبقات المختلفة في المجتمع وتتحدث إلى مختلف الأفكار، مشيراً إلى أن هذا التنوع يحظى بتقدير من الشركة المنتجة، حيث تسعى لجنة الدراما كل عام لإرضاء جميع الأذواق والفئات.

وأشار إلى أن البعض اعتبر منذ عرض الإعلان التشويقي لمسلسل “الحشاشين” أنه مسلسل نخبوي وسيكون موجهاً لشريحة معينة من الجمهور، ولكن المفاجأة كانت عندما بدأ عرض الحلقات، حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي، وأصبح محل حديث الجميع، متجاوزاً الحدود المحلية والإقليمية.

وأوضح أنّ اللهجة المصرية منتشرة في جميع البيوت العربية منذ القدم وليس فقط حاليا، وبالتالي ليست غريبة، كما أنّ الدول التي تنتج مسلسلات تعرضها بلهجاتها ولغاتها، ومن المهم لصناع الحشاشين أن يكون المسلسل سهل على الجيل الجديد متابعته.

الوطن نيوز