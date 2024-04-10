بحضور يسرا ومحمد سامي.. بدء العرض الخاص لفيلم شقو بطولة عمرو يوسف





بدأ مساء الثلاثاء العرض الخاص لفيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف وأمينة خليل، وذلك في إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر.

وشهد العرض الخاص لفيلم “شقو” حضورًا كبيرًا من النجوم، حيث كانت أول الحاضرين الفنانة يسرا، محمد ممدوح، والمخرج محمد سامي، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الفن.

تميز فيلم “شقو” بتجميع ألمع نجوم السينما المصرية، حيث يشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، إلى جانب عدد آخر من نجوم الفن. الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ويتناول قصة مشوقة مليئة بالإثارة والأكشن، تدور حول مجموعة من الأصدقاء الذين يتورطون في أعمال إجرامية خارجة عن القانون، بمساعدة شخصيات أخرى داخل الفيلم.

القاهرة 24