مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير

تفقد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله القسم الشمالي بمدينة الابيض قدم خلالها المعايدة لمنسوبي القسم ، كما وقف علي الانجاز الجنائي الكبير بحضور مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عز الدين محمد.

تلقي تنويرا شاملا من مدير شرطة محلية شيكان عن الانجاز الجنائي الكبير لتيم المباحث بالقسم وبمھنية واحترافية ويقظة ومتابعة دقيقة تمكن التيم من ضبط والقبض علي كميات كبيرة من الاخشاب التي تمت سرقتها من ولاية الخرطوم المنطقة الصناعية وتم فتح بلاغ بموجبها بولاية البحر الاحمر مدينة بورتسودان و فتح بلاغ اخر بالقسم الشمالي في مواجھة المتھمتين تحت المادة (68/100) فيما قدرت قيمة المسروقات خمسة ترليون جنيه.