اختياراتي مدمرة حياتي.. رسالة غامضة من ياسمين عبد العزيز في العيد





نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها بمناسبة عيد الفطر عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وفي مقطع فيديو من كواليس تصوير إحدى الأعمال، ظهرت ياسمين عبد العزيز وهي ترتدي بدلة رقص وتغني أغنية لأحمد سعد بعنوان “اختياراتي مدمرة حياتي”.

وتمت استضافة الفنان أحمد العوضي كضيف خاص في حلقة من برنامج تلفزيوني مشهور يوم الأحد الماضي. وخلال هذه الحلقة، تحدث العوضي بصراحة وتفصيل عن تجربته في مجال الحب، ولا سيما عن علاقته المعروفة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتطرق إلى تفاصيل العلاقة والتكهنات المحيطة بها.

تعتبر علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز واحدة من أبرز العلاقات الرومانسية في صناعة الترفيه، وقد لاقت هذه العلاقة اهتمامًا كبيرًا وتركت أثرًا قويًا في قلوب المعجبين.

ومن خلال حديثه في البرنامج، كشف العوضي عن بعض التفاصيل حول هذه العلاقة الغامضة والسبب الرئيسي وراء انتهائها.

صدى البلد