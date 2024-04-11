بالسعودية.. جديد بلقيس في عيد الفطر
تستعد الفنانة بلقيس فتحي لإصدار أغنية جديدة خلال عيد الفطر السعيد، ومن المقرر أن تكون باللهجة السعودية. أعلنت بلقيس عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “إكس”، حيث قالت: “انتظروني في أغنية خاصة باللهجة السعودية ستصدر في عيد الفطر، وقد انتهينا من عملية المكس والماستر، وآمل أن تنال إعجابكم”. وقد أبدى الجمهور تفاعلًا وحماسًا كبيرًا للاستماع إلى جديدها.
كانت بلقيس قد قدمت تتر المسلسل المغربي «بين لقصور» والذي يعرض هذا الموسم، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: محمد خيي، السعدية لاديب، دنيا بوطازوت، عزيز حطاب، هدى الريحاني، سعد موفق، فرح الفاسي، وغيرهم.
وأصدرت بلقيس مؤخرًا أغنية بعنوان “خدي الغمرات” بالتعاون مع الفنان مروان خوري، وقد تم نشرها عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة YouTube. الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وإنتاج جويس أبي راشد، وأخرجها بهاء خداج.
الأنباء الكويتية
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