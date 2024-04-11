بالسعودية.. جديد بلقيس في عيد الفطر

تستعد الفنانة بلقيس فتحي لإصدار أغنية جديدة خلال عيد الفطر السعيد، ومن المقرر أن تكون باللهجة السعودية. أعلنت بلقيس عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “إكس”، حيث قالت: “انتظروني في أغنية خاصة باللهجة السعودية ستصدر في عيد الفطر، وقد انتهينا من عملية المكس والماستر، وآمل أن تنال إعجابكم”. وقد أبدى الجمهور تفاعلًا وحماسًا كبيرًا للاستماع إلى جديدها.