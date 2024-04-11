حورية.. وأول مسرحية للأطفال





أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن مشاركتها في مسرحية جديدة بعنوان “رابونزل بالمصري”، وهي أول عمل يستهدف الأطفال يقدمها. في هذه المسرحية، ستجسد حورية شخصية “رابونزل” المعروفة، والتي تم إنتاجها بواسطة شركة “والت ديزني”.

نشرت حورية الملصق الدعائي للمسرحية على حسابها في “إنستغرام”، وعبرت عن سعادتها قائلة: “انتظروني لأول مرة على خشبة المسرح، وأنا أتشرف بأن أكون سببًا في سعادة الأطفال. بصراحة، لقد أحرمني الله من أن أكون أماً، ولذلك أنا أعشق الأطفال، ولم أجد أي عمل أو فرصة جميلة تعرضت عليَّ لأقدمها، لذا قررت أن أقوم بإنتاج مسرحية خاصة بالأطفال. هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أقف فيها على خشبة المسرح”.

هذا العمل يعد فرصة جديدة لحورية فرغلي لإبهار الجمهور وخاصة الأطفال، وتعبر من خلاله عن حبها الكبير للأطفال واهتمامها بهم، وتأمل في أن يكون لها دور في جلب السعادة لهم من خلال هذه التجربة المسرحية الجديدة.

الأنباء الكويتية