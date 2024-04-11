«الوطني» ضمن الأكبر بالشرق الأوسط بقيمة سوقية 65.4 مليار دولار
كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة «أكبر 30 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية» لعام 2024، حيث ضمت القائمة بنكين من الكويت، وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة سوقية تبلغ نحو 40.3 مليار دولار، وبنك الكويت الوطني بقيمة سوقية تبلغ 25.1 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القيمة سوقية للبنكين معا نحو 65.4 مليار دولار.
وأبرزت قائمة “فوربس” أكبر المؤسسات المصرفية التي تعزز اقتصادات المنطقة وتحقق أرباحًا مهمة، بالإضافة إلى التركيز على خدمة العملاء. لإعداد التصنيف، قام فريق “فوربس” بجمع بيانات البنوك المدرجة في الأسواق المالية العربية وتصنيفها وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير 2024. تم استبعاد البنوك التابعة لمؤسسات مصرفية مدرجة في القائمة.
واحتل بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) المرتبة الأولى في الكويت والرابعة على مستوى المنطقة، حيث بلغت قيمته السوقية حوالي 40.3 مليار دولار. وأفادت “فوربس” بأن عبدالوهاب الرشود يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف. تأسس بنك بيتك في عام 1977 كأول بنك إسلامي في الكويت، ويعمل حاليًا في 12 دولة من خلال 680 فرعًا.
في عام 2022، اندمج بنك بيتك مع البنك الأهلي المتحد في البحرين وتحوّله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023. كما استكمل بنك بيتك أيضًا اندماجه مع البنك الأهلي المتحد في الكويت في فبراير 2024. وفي أكتوبر 2023، أطلق بنك بيتك بنك “تم”، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.
تم تصنيف بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المرتبة الأولى في الكويت والمرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط من قبل مجلة “فوربس”. وقد بلغت قيمته السوقية حوالي 40.3 مليار دولار، وتعددت أنشطته في 12 دولة من خلال شبكة تضم 680 فرعًا. يعتبر بنك بيتك أول بنك إسلامي في الكويت ويوفر خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة.
بنك الكويت الوطني جاء في المرتبة الثانية في الكويت والسابعة في الشرق الأوسط وفقًا لقائمة “فوربس”. تأسس البنك في عام 1952 ويمتلك حاليًا 144 فرعًا في 13 دولة. بلغ إجمالي أصول البنك 122.8 مليار دولار في عام 2023، وسجل صافي ربح بلغ 1.9 مليار دولار، وتتمتع المصرفية المستدامة بأهمية كبيرة في استراتيجية البنك.
تم تصنيف مصرف الراجحي السعودي في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في قائمة “فوربس”. زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار خلال 12 شهرًا الماضية لتصل إلى 96.6 مليار دولار. يبلغ إجمالي أصول المصرف 215.5 مليار دولار، وكان لديه صافي أرباح بلغت 4.4 مليارات دولار حتى نهاية عام 2023.
تستمر البنوك الشرقية الأوسطية في النمو وتحقيق أداء جيد، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ 30 بنكًا في المنطقة بنسبة 14٪ خلال السنة الماضية لتصل إلى حوالي 581.1 مليار دولار. تهيمن البنوك الخليجية على القائمة بوجود 26 بنكًا من الخليج، وتتصدر المملكة العربية السعودية القائمة بعشرة بنوك تمتلك قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بسبعة بنوك بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار، وستة بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار. يتوقع أن تستمر الأنظمة المصرفية في المنطقة في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المرتفعة، مما يدعم السيولة والربحية وكفاية رأس المال خلال عام 2024.
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