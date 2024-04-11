«الوطني» ضمن الأكبر بالشرق الأوسط بقيمة سوقية 65.4 مليار دولار

وأبرزت قائمة “فوربس” أكبر المؤسسات المصرفية التي تعزز اقتصادات المنطقة وتحقق أرباحًا مهمة، بالإضافة إلى التركيز على خدمة العملاء. لإعداد التصنيف، قام فريق “فوربس” بجمع بيانات البنوك المدرجة في الأسواق المالية العربية وتصنيفها وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير 2024. تم استبعاد البنوك التابعة لمؤسسات مصرفية مدرجة في القائمة.

واحتل بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) المرتبة الأولى في الكويت والرابعة على مستوى المنطقة، حيث بلغت قيمته السوقية حوالي 40.3 مليار دولار. وأفادت “فوربس” بأن عبدالوهاب الرشود يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف. تأسس بنك بيتك في عام 1977 كأول بنك إسلامي في الكويت، ويعمل حاليًا في 12 دولة من خلال 680 فرعًا.

في عام 2022، اندمج بنك بيتك مع البنك الأهلي المتحد في البحرين وتحوّله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023. كما استكمل بنك بيتك أيضًا اندماجه مع البنك الأهلي المتحد في الكويت في فبراير 2024. وفي أكتوبر 2023، أطلق بنك بيتك بنك “تم”، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.