والي جنوب كردفان يوجه بتفعيل زراعة الجباريك!





وجه والي جنوب كردفان، محمد إبراهيم عبد الكريم، وزارة الزراعة والموارد الاقتصادية بتفعيل زراعة الجبراكة وتوفير الحراثة المجانية لصغار المزارعين، بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الوالي في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) إلى أن حكومة الولاية ولجنة الأمن قد بدأت في وضع خطة تحضيرية لضمان الموسم الزراعي الصيفي لعام 2024 في المناطق الآمنة. كما أكد ضرورة تعزيز التطور الزراعي ومعالجة مشاكل الرعاة والمزارعين والحد من التوترات التي تحدث بين الأطراف نتيجة الظروف الاستثنائية التي تشهدها الولاية.

وحث المواطنين في الولاية على التركيز على الزراعة لدعم الاقتصاد الوطني. كما وجه وزارة الموارد الاقتصادية بتوفير البذور لمحاصيل الفول السوداني والسمسم والذرة والخضروات الأخرى. وأشار إلى أن الولاية غنية بالموارد والثروات الطبيعية والأراضي الزراعية الغنية، وتحتاج فقط إلى استغلالها بشكل أمثل.

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