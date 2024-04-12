محمد رمضان يحتفل مع نجيب ساويرس بعيد الفطر في يخت بالجونة – صورة





حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة الجمهور صور له، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، داخل يخت بالجونة.

ونشر محمد رمضان صورة له وهو يقضي وقتًا ممتعًا رفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس وبعض الأصدقاء على يخت في مدينة الجونة، وقام بنشر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام دون إضافة تعليق.

في سياق آخر، يستعد الفنان محمد رمضان لفيلمه الجديد “أسد”، حيث نشر بوسترات غير رسمية من تصميمات الجمهور على حسابه الشخصي على انستجرام، وأعرب عن سعادته بالاجتهاد والتوقعات التي تم توجيهها لشخصيته في الفيلم. كما قام بشكر الجمهور على التصميمات الرائعة وأكد أن حماسهم يشجعه كثيرًا خلال مرحلة التحضير للفيلم. “أسد” من إنتاج موسى أبو طالب، وتأليف محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

بوابة فيتو