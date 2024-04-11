تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان





أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن روسيا بدأت تصدير وقود الديزل إلى السودان في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها النفطية المكررة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي، وفق رويترز.

منذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا كاملاً على واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير 2023، تم توجيه إمدادات الديزل إلى البرازيل وتركيا ودول في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عمليات التحميل من سفينة إلى سفينة.

بيانات من مجموعة بورصات لندن تشير إلى أن ناقلتي وقود، البافو روك وكونجا، قدمتا حوالي 70 ألف طن متري من الديزل ذو النسبة المنخفضة للكبريت إلى السودان بعد تحميلها في فبراير من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق.

بيانات الشحن تظهر أن تفريغ الشحنات تم في ميناء الخير في بورتسودان في الثاني والخامس من أبريل.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن، تم تحميل سفينة أخرى تُدعى ماربيلا صن في مارس من ميناء فيسوتسك على بحر البلطيق، وهي متجهة نحو بورتسودان حيث من المتوقع تفريغها في 17 أبريل.

وقال أحد المحللين إن السودان يحتاج إلى نحو 45 ألف برميل يوميا من الديزل (حوالي 6000 طن يوميا) لتلبية الطلب المحلي.

وتستورد البلاد ما بين 60 ألف إلى 70 ألف طن متري من الديزل شهريا، معظمها من السعودية والإمارات، وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن إجمالي وصول وقود الديزل إلى السودان بلغ نحو 116 ألف طن متري في مارس.

القاهرة 24