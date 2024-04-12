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الشعبي: نحذر من أن تقع القوات المسلحة مجددا فريسة أو توقع اتفاقا مع أي كيان سياسي كما فعلت مع “قحت”
قال حزب المؤتمر الشعبي بأنه يدعو لإيقاف الحرب واستئناف العملية السياسية بشمول الأطراف والموضوعات بهدف الوصول إلى فترة انتقالية تنقص ولا تزيد عن العام تعقبها انتخابات شفافة ونزيهة.
– نحذر من أن تقع القوات المسلحة مجددا فريسة أو توقع اتفاقا مع أي كيان سياسي كما فعلت مع “قحت”
– ندعو مختلف القوى السياسية إلى حوار ناقد جامع جاد بنّاء وملتزم بثقة وإخلاص وموضوعية متجرد من العصبيات.
الجزيرة – السودان
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