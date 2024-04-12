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الشعبي: نحذر من أن تقع القوات المسلحة مجددا فريسة أو توقع اتفاقا مع أي كيان سياسي كما فعلت مع “قحت”

2024/04/12
المؤتمر الشعبي

قال حزب المؤتمر الشعبي بأنه يدعو لإيقاف الحرب واستئناف العملية السياسية بشمول الأطراف والموضوعات بهدف الوصول إلى فترة انتقالية تنقص ولا تزيد عن العام تعقبها انتخابات شفافة ونزيهة.
– نحذر من أن تقع القوات المسلحة مجددا فريسة أو توقع اتفاقا مع أي كيان سياسي كما فعلت مع “قحت”
– ندعو مختلف القوى السياسية إلى حوار ناقد جامع جاد بنّاء وملتزم بثقة وإخلاص وموضوعية متجرد من العصبيات.
الجزيرة – السودان

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