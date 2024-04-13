الخارجية السودانية: المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي

قالت وزارة الخارجية أنه يمثل هذا المسلك استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول

– الاختباء خلف ذريعة الحياد بين يمسيها المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير نجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.