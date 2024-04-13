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الخارجية السودانية: المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي

2024/04/13
الخارجية السودانية

قالت وزارة الخارجية أنه يمثل هذا المسلك استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول
– الاختباء خلف ذريعة الحياد بين يمسيها المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير نجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
– المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي.
الجزيرة – السودان

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