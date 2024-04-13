مدير شرطة ولاية شمال دارفور يتفقد قواته بالدفاعات والارتكازات





قام سعادة العميد شرطة / ايوب عبد الرحيم حسن المبارك، مدير شرطة ولاية شمال دارفور، بجولة تفقدية لقواته في الفاشر، حيث كان برفقته مدير دائرة الشؤون العامة العميد شرطة / محمد موسى فضل المولي، والعميد شرطة / طارق نصرون مدير شرطة محلية الفاشر، والمقدم شرطة / يوسف محمدين قائد الاحتياطي المركزي للولاية، إلى جانب عدد من ضباط شرطة الولاية.

وخلال الجولة، قام مدير الشرطة بالاطلاع على الدفاعات والنقاط الأمنية، مشجعًا قواته على ضرورة الصبر والتفاني في خدمة الولاية.

وفي هذه الأثناء، قدم سعادته تهانيه لمنتسبي شرطة الولاية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متضرعًا إلى الله بأن يتغمد الشهداء برحمته والمغفرة، ويمنح الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

المكتب الصحفي لشرطة السودان