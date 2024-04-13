



بسم الله الرحمن الرحيم

حركة المستقبل للإصلاح والتنمية

(حول الموقف من مؤتمر باريس)

تُكمل الحرب عامها الأول في ظل إنهيار للأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مع نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص ومجاعة تهدد البلاد وضعف كامل للاستجابة الإنسانية من قبل المجتمع الدولي، وغياب لآليات الضغط من أجل إيقاف المجازر والانتهاكات التي ترتكب بحق مواطنين في تسع ولايات سودانية نقلت لها مليشيا الدعم السريع عملياتها العسكرية، وذلك بالرغم من النداء الإنساني الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة قبيل شهر رمضان إلا أن الدعم السريع ارتكب عدد ٤٣ جريمة قتل لمواطنين سودانيين راح ضحيتها العشرات، ومحاصرته ٢٧ قرية خلال شهر رمضان بالإضافة إلى زيادة تدفق الأسلحة والتمويل العسكري له من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ساعدت في دخول مئات الشاحنات من الأسلحة عبر مسارات تحدثت عنها عدة صحف عالمية ومحلية، بما يزيد من إشعال الحرب وانتهاكات الدعم السريع ضد الشعب السوداني في حربه الذي أشعلها قبل عام ضد الدولة ككل.

بينما يغفل العالم والضمير الإنساني عن معاناة ملايين السودانيين بشكل جاد، نتفاجأ بدولة فرنسا تدعو لمؤتمر عن السودان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا تحت عنوان (المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية للسودان) ورغم ما يحمله هذا العنوان من إيحاء إنساني ألا أن هناك مشكلات كبيرة كارثية في المؤتمر وهي:

١- يقوم المؤتمر دون حضور الحكومة السودانية مع العلم أن الأجندة الرئيسية للمؤتمر تحتوي على نقاط يجب إشراك الحكومة السودانية فيها كونها المعنية بمرور المساعدات الإنسانية، وما قامت به فرنسا وشركاؤها يُعزز بشكل كارثي خطة تقسيم السودان، ويدعم خط نشر الفوضى وتعزيز جرائم الدعم السريع ضد النساء والأطفال، وما قام به في دارفور و الخرطوم وولايات جنوب كردفان، بالإضافة إلى إفشاله الموسم الزراعي خلال عام كامل وحرمان ملايين المزارعين في ولايات دارفور وكردفان والجزيرة من حصاد محاصيلهم الغذائية مما يزيد من رقعة الجوع، بالإضافة إلى الهجوم على المرافق الصحية التي عطل فيها الدعم السريع ما يزيد عن ألف مؤسسة صحية.

٢- المؤتمر يتجاوز مبدأ ضرورة وقف الانتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع في المناطق التي يوجد بها أصلا، وبالتالي فمؤتمر باريس يمنح مليشيا الدعم السريع شرعية في مناطق وجودها بدون مساءلة حول كيف جاءت هناك؟ وماذا فعلت حتى تحتل البيوت والقرى؟ وهذا فرق جوهري بين هذا الموقف وبين إعلان جدة ١١ مايو الذي يدعو لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات والسماح بمرور المساعدات بدون اعتبار للمكان، فبيوت المواطنين وسلامتهم ليست محل كسب عسكري.

٣- إقامة المؤتمر بهذه الطريقة يكافيء الدعم السريع على جرائمه الإنسانية في السودان ويعزز من زيادة منهجيته التخريبية إذا كانت ستمنحه وضعية سياسية ودولية، وهذا سيغريه لمزيد الاستمرار في الحرب.

٤- دعوة ومشاركة دولة الإمارات الداعم الرئيسي لحرب الدعم السريع على المواطن السودان لهذا المؤتمر يمثل صفعة في وجه الضحايا والنازحين والمغتصبات كل من طالته يد النهب والقتل. هذا الأمر يسمح بإعطاء شرعية دولية لتمويل الحرب وزيادة معاناة المواطنين في السودان، إن الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن معاناة السودانيين وهذا الأمر يستدعي المحاسبة وليس المكافأة.

٥- مشاركة بعض القوى المدنية السياسية في المؤتمر وفي السمنار السياسي المقام بعد المؤتمر هو محل شبهة كبيرة، فالتعتيم وغياب الشفافية يدلان على منهجية قاصرة في تناول الشأن السياسي السوداني، ونحن نُجدد رفض الشعب السوداني لهذه الطريقة خصوصا وجود شخصيات مشبوهة لا صفة لها ولا أهلية مثل عبدالله حمدوك أو المحسوبين على جبهة تقدم، كل ذلك يزيد تعقيد المشكلة في السودان، فالفصيل السياسي المسمى تقدم وقع يوم ٢ يناير في أديس أبابا إعلانا مشتركا مع مليشيا الدعم السريع وظل يقدم الدعم السياسي لها بطريقة مفضوحة.

إننا ومن خلال عيوب مؤتمر باريس الكارثية نؤكد ترحيبنا بأي مؤتمر دولي يدعم السودان وفق أسس صحيحة تتمثل في:

١- حشد الدعم الدولي للسودان والعمل على وصول التعهدات التي ذكرت من قبل فنسبة ما تحقق ضئيل ومخجل تصل ل٤% فقط بحسب بعض التقارير.

٢- وجود الحكومة السودانية والتنسيق معها في مسألة المسارات فالسودان دولة ذات سيادة.

٣- عدم مساواة الطرفين وضرورة وجود إدانة واضحة للدعم السريع بسبب منهجية سياسات التجويع وسياسات قطع الطرق وسرقة المحاصيل الزراعية والإرهاب الذي يقوم به تجاه المدنيين. واستهدافه للمساعدات الإنسانية في دارفور و سرقتها في الجزيرة بالإضافة إلى جرائم الإغتصاب و بيع النساء في أسواق رق والاعتداء على المرافق الصحية، ودفن المواطنين أحياء في (اردمتا) والتهجير القسري في قرى الجزيرة و ولايات كردفان.

٤- يجب أن يُفصل المسار الإنساني بعيدا عن أي أجندة سياسية بحيث يكون المؤتمر فرصة من أجل ترشيد دور المجتمع الدولي في ملفات لا تخصم من فاعليته في الوصول إلى حل لأزمة الحرب، إن ربط المسار الإنساني بالشروط السياسي دليل على وجود خطة خبيثة لكسر إرادة الشعب السوداني وابتزازه بالمساعدات وهذه آلية عمل غير مقبولة تماما.

٥- وضع تنفيذ إعلان جدة 11 مايو في قمة الأجندة، والضغط على الدعم السريع من أجل تنفيذه بشكل فوري.

ختاما:

أيها الشعب السوداني ونحن نتابع عن قرب وبشكل لصيق ما يُحضر في مؤتمر باريس القادم نؤكد على ضرورة الوحدة والتكاتف من أجل مواجهة أي مخاطر سياسية ضد السودان تدار باسم المساعدات الإنسانية، إننا نراهن على المد الشعبي والحس الوطني وموقف ملايين السودانيين الرافضين لأي توجه يعمل لكسر إرادتهم وتركيعهم وتقويض السيادة الوطنية لبلادهم، ويجب أن نعمل من خلال كافة الأدوات السياسية والإعلامية لمواجهة أي خطر ينتج عن مؤتمر باريس مع التأكيد على البدائل الموضوعية والنقاط التي ذكرت سابقا والتي توجه علاقتنا مع المجتمع الدولي.

الأمانة السياسية

١٢ أبريل 2024م