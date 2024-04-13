أكثر من 14 ألف طن من المحاصيل تصل سوق محصولات الأبيض





كشف الأستاذ حسن باب الرحمة، المدير التنفيذي لسوق محصولات الأبيض، عن وصول كمية تبلغ 14,221 طنًا من المحاصيل خلال شهر مارس الماضي من مناطق الإنتاج المختلفة. وأوضح في تصريح لوكالة السودان للأنباء “سونا” أن هذه المحاصيل تشمل أصناف متنوعة مثل أصماغ الهشاب، الطلح، الفول المقشور، الكركديه، الفول الخام، وحب البطيخ. وأشار إلى أن زيادة حجم الوارد يعود إلى الترتيبات الخاصة التي تم اتخاذها لتسهيل عملية الترحيل.

وأضاف باب الرحمة أنه وصلت خلال نفس الفترة 94,821 جوالًا من الذرة.

وأكد أن قسم مكافحة التهريب في السوق يقوم بجهود كبيرة لمراقبة حركة المحاصيل الواردة والصادرة، مما أدى إلى تقليل حجم التسرب والفاقد من المحاصيل المختلفة.

سونا