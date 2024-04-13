شاهد بالصور.. منهم الفنان “النور الجيلاني” ولاعب المريخ السابق: الخرطوم تواصل برنامج الدعم الإجتماعي للشخصيات العامة





واصلت ولاية الخرطوم، بالتعاون مع ديوان الزكاة، البرنامج الاجتماعي والمالي لدعم الأفراد والأسر المتعففة المتأثرة جراء الحرب التي أجبرتهم المليشيا المتمردة على مغادرة منازلهم. زار المدير التنفيذي لمحلية بحري، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، نيابة عن والي الخرطوم، عددًا من الرموز والشخصيات العامة التي غادرت بحري واستوطنت كرري.

شملت الزيارة الأستاذ الفنان النور الجيلاني ولاعب المريخ السابق عاطف منصور في مقر إقامتهما. وأوضح الأستاذ عبد الرحمن أن الزيارة تأتي تقديرًا واعترافًا للأستاذ النور الجيلاني كواحد من الشخصيات الإبداعية التي أثرت وجدان السودانيين بلونيتها المتميزة، كما أشاد بمساهمته البارزة في مدينة بحري وتمنى له دوام الصحة والعودة الميمونة لمنزله. وثنى على اللاعب عاطف منصور، نجم نادي المريخ ودرة ملاعب كرة القدم.

عبر الجيلاني ومنصور عن تقديرهما لهذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوداني، وأعربا عن أمنياتهما بتحقيق النصر.

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