أوبك تتوقع طلبا قويا على النفط في الصيف واحتمالات لدفع الاقتصاد العالمي





أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن توقعاتها لطلب قوي على الوقود خلال أشهر الصيف، وأكدت توقعاتها بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024. ومع ذلك، أشارت أوبك إلى وجود فرصة لتحسين أداء الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات لهذا العام.

ووفقًا لتقرير شهري صادر عن أوبك، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024، و1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

وأوضحت أوبك في تقريرها أن على الرغم من وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبًا، فإن استمرار النشاط الاقتصادي الذي شهدناه في بداية العام قد يؤدي إلى فرص لزيادة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024.

جريدة عمان