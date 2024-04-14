رأي ومقالات

🔴عينك فوقو تركب فوقو !!

2024/04/14

-يُحكیٰ عن (شيخ اللمين) راجل الهلالية،بعدما دحر جيش سنار،فی تلك المعركة،التی حكت عنها الأغنية الشعبية الشهيرة (دخلوها وصقيرها حام) ومنها:-
(سِمِعْنَانَّا خبراً فی الهلالية،سبعطاشر جواد سَكَّن تلتمية)
-غنت له بنته بعد المعركة وشكَّرت ابوها فقالت:-
-ما شفتو اللمين ليلة بحاديهن٠
-يوم داك النهار سَوَّا البِدَع فيهن٠
-الهوج والشرق يِتْحَكَّیٰ بی جريهن٠
-لا قيف البحر يَعَشَر يَعِنْ فيهن٠
(الشرح)
-شبهت خيل العدو،بقطيع البقر،وشبهت (ابوها)بالتور الفحل،وهو يطارد البقر،ليعشرهن،ويَعِنْ التور أی يصدر صوتاً عند السفاد يسمی العَنِين،مثل اللبلبة عند التيس،أو الهدير عند الجمل٠
-فقال لها شيخ اللمين:- يابِتْ خَفِّسی الكلام ٠
فقالت له:- لكن يابوی كان خَفَّستو مابيعروسونی !!٠
فقال لها:- عَنِّك ما عرَّستی ٠
فقالت:-
-ماشفتو اللمين ليلة بحاديهن
-يوم داك النهار سوی البِدَع فيهِن
-الهوج والشرق يتحكی بی جريهن
-لا قيف البحر يعشر (يَنِ،،،) فيهن٠
فطرِبَ شيخ اللمين وقال :-
أيوا ده الكلام ٠
-الفريق أول ركن ياسر العطا،عضو المجلس السيادی،مساعد القاٸد العام للقوات المسلحة،خاطب الجنود،وبشَّر الناس،بأن كل الطرق والشوارع فی الخرطوم حتُفتَحْ،وقال ماحنفشی أسرار عسكرية،لكن بنقول ليهم:-
🔴عينك فوقو تركب فوقو !!
وضجت القاعة بالهتاف، مع الطَرْق علی الادراج،،ورددوا عينك فوقو تركب فوقو، عينك فوقو تركب فوقو ، ده الكلام وبلغ الحماس ذروته،حين غادر مساعد القاٸد، الذی لم تترك عبارته عينك فوقو تركب فوقو، زيادةً لمستزيد ، وما عليك عزيزی القارٸ إلَّا أن تضع (الحرف) المناسب فی المكان الخالی،،فيستقيم البيت ٠
🔴السلام العظيم،،سلام سلاح،،لسعادة الفريق أول ياسر العطا، فقد خَفَّس الكلام ٠

-محجوب فضل بدری-

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2024/04/14