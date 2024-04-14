



-يُحكیٰ عن (شيخ اللمين) راجل الهلالية،بعدما دحر جيش سنار،فی تلك المعركة،التی حكت عنها الأغنية الشعبية الشهيرة (دخلوها وصقيرها حام) ومنها:-

(سِمِعْنَانَّا خبراً فی الهلالية،سبعطاشر جواد سَكَّن تلتمية)

-غنت له بنته بعد المعركة وشكَّرت ابوها فقالت:-

-ما شفتو اللمين ليلة بحاديهن٠

-يوم داك النهار سَوَّا البِدَع فيهن٠

-الهوج والشرق يِتْحَكَّیٰ بی جريهن٠

-لا قيف البحر يَعَشَر يَعِنْ فيهن٠

(الشرح)

-شبهت خيل العدو،بقطيع البقر،وشبهت (ابوها)بالتور الفحل،وهو يطارد البقر،ليعشرهن،ويَعِنْ التور أی يصدر صوتاً عند السفاد يسمی العَنِين،مثل اللبلبة عند التيس،أو الهدير عند الجمل٠

-فقال لها شيخ اللمين:- يابِتْ خَفِّسی الكلام ٠

فقالت له:- لكن يابوی كان خَفَّستو مابيعروسونی !!٠

فقال لها:- عَنِّك ما عرَّستی ٠

فقالت:-

-ماشفتو اللمين ليلة بحاديهن

-يوم داك النهار سوی البِدَع فيهِن

-الهوج والشرق يتحكی بی جريهن

-لا قيف البحر يعشر (يَنِ،،،) فيهن٠

فطرِبَ شيخ اللمين وقال :-

أيوا ده الكلام ٠

-الفريق أول ركن ياسر العطا،عضو المجلس السيادی،مساعد القاٸد العام للقوات المسلحة،خاطب الجنود،وبشَّر الناس،بأن كل الطرق والشوارع فی الخرطوم حتُفتَحْ،وقال ماحنفشی أسرار عسكرية،لكن بنقول ليهم:-

🔴عينك فوقو تركب فوقو !!

وضجت القاعة بالهتاف، مع الطَرْق علی الادراج،،ورددوا عينك فوقو تركب فوقو، عينك فوقو تركب فوقو ، ده الكلام وبلغ الحماس ذروته،حين غادر مساعد القاٸد، الذی لم تترك عبارته عينك فوقو تركب فوقو، زيادةً لمستزيد ، وما عليك عزيزی القارٸ إلَّا أن تضع (الحرف) المناسب فی المكان الخالی،،فيستقيم البيت ٠

🔴السلام العظيم،،سلام سلاح،،لسعادة الفريق أول ياسر العطا، فقد خَفَّس الكلام ٠

-محجوب فضل بدری-