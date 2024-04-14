🔴عينك فوقو تركب فوقو !!
-يُحكیٰ عن (شيخ اللمين) راجل الهلالية،بعدما دحر جيش سنار،فی تلك المعركة،التی حكت عنها الأغنية الشعبية الشهيرة (دخلوها وصقيرها حام) ومنها:-
(سِمِعْنَانَّا خبراً فی الهلالية،سبعطاشر جواد سَكَّن تلتمية)
-غنت له بنته بعد المعركة وشكَّرت ابوها فقالت:-
-ما شفتو اللمين ليلة بحاديهن٠
-يوم داك النهار سَوَّا البِدَع فيهن٠
-الهوج والشرق يِتْحَكَّیٰ بی جريهن٠
-لا قيف البحر يَعَشَر يَعِنْ فيهن٠
(الشرح)
-شبهت خيل العدو،بقطيع البقر،وشبهت (ابوها)بالتور الفحل،وهو يطارد البقر،ليعشرهن،ويَعِنْ التور أی يصدر صوتاً عند السفاد يسمی العَنِين،مثل اللبلبة عند التيس،أو الهدير عند الجمل٠
-فقال لها شيخ اللمين:- يابِتْ خَفِّسی الكلام ٠
فقالت له:- لكن يابوی كان خَفَّستو مابيعروسونی !!٠
فقال لها:- عَنِّك ما عرَّستی ٠
فقالت:-
-ماشفتو اللمين ليلة بحاديهن
-يوم داك النهار سوی البِدَع فيهِن
-الهوج والشرق يتحكی بی جريهن
-لا قيف البحر يعشر (يَنِ،،،) فيهن٠
فطرِبَ شيخ اللمين وقال :-
أيوا ده الكلام ٠
-الفريق أول ركن ياسر العطا،عضو المجلس السيادی،مساعد القاٸد العام للقوات المسلحة،خاطب الجنود،وبشَّر الناس،بأن كل الطرق والشوارع فی الخرطوم حتُفتَحْ،وقال ماحنفشی أسرار عسكرية،لكن بنقول ليهم:-
🔴عينك فوقو تركب فوقو !!
وضجت القاعة بالهتاف، مع الطَرْق علی الادراج،،ورددوا عينك فوقو تركب فوقو، عينك فوقو تركب فوقو ، ده الكلام وبلغ الحماس ذروته،حين غادر مساعد القاٸد، الذی لم تترك عبارته عينك فوقو تركب فوقو، زيادةً لمستزيد ، وما عليك عزيزی القارٸ إلَّا أن تضع (الحرف) المناسب فی المكان الخالی،،فيستقيم البيت ٠
🔴السلام العظيم،،سلام سلاح،،لسعادة الفريق أول ياسر العطا، فقد خَفَّس الكلام ٠
-محجوب فضل بدری-
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