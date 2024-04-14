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‏الحركة الاسلامية : إنهاء تكليف حسبو وإسقاط عضويته

2024/04/14

‏الحركة الاسلامية : إنهاء تكليف حسبو وإسقاط عضويته…
بيان مهم بشأن العضو حسبو محمد عبدالرحمن
مجلس الشوري القومي للحركة الاسلامية السودانية
يقول تعالي ( وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)..سورة آل عمران
افضت حرب المليشيا المتمردة على السودان واهله الى فتنة وبلاء عظيمين ، ثبت فيها الصادقون ، وزلّت فيها اقدام آخرين ،
انعقدت هيئة قيادة مجلس شوري الحركة الاسلامية بتاريخ ٤ شوال ١٤٤٥ هجرية ، الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢٤م بناء على التفويض الصادر لها من مجلس الشوري في دورة انعقاده الاخيرة ، ونظرت في التوصية المرفوعة لها من الامانة العامة بشأن العضو حسبو محمد عبدالرحمن ، بعد ان ثبت انحرافه عن مبادئ واهداف الحركة المرعية وانضمامه للمليشيا المتمردة ، التى استهدفت الانفس والقيم والدين ، واعراض وممتلكات الشعب السوداني ، وانتهكت سيادة البلاد، تنفيذا لمخططات اعداء الوطن ، وبعد ان اطمأنّت الهيئة على كل الاجراءات والتحريات المسبقة التى اتخذتها الامانة العامة بهذا الخصوص وبعد التداول الوافي حول التوصية ، قررت الاتي بالإجماع :
١- انهاء تكليف الاخ حسبو محمد عبدالرحمن من موقعه كأحد نواب الامين العام .
٢- اسقاط عضويته من الحركة الاسلامية .
وختاما ..
تؤكد الحركة الاسلامية موقفها المبدئي الثابت على امن واستقرار السودان وحرية وكرامة شعبه ، وتؤكد كذلك على موقفها الثابت في اسناد القوات المسلحة السودانية والاجهزة النظامية الاخرى ، والمستنفرين من ابناء الشعب السوداني ردّا للعدوان الظالم وتمتيناً للصف الوطني المتماسك ، وتوجّه الحركة كافة عضويتها على التزام الصف الوطني والثبات على مبادئ الحركة واهدافها .
تقبل الله الشهداء، وداوى الجرحى والمصابين ورد المفقودين والمأسورين ، وعجّل بالنصر والتمكين للدين والوطن .
رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية

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2024/04/14