سعاد صالح: لا يحق للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من أخرى





قالت الدكتور سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن «تعدد الزوجات له شروط»، مشيرة إلى أن الرجل يصبح عاصيًا وآثمًا ومعاقبًا، لو لم يكن هناك مبرر أو دافع للزواج مرة أخرى، أو تزوج ولم يعدل بين الزوجتين.

خلال لقاء في برنامج “أسرار” على فضائية “النهار”، في مساء الاثنين، أكدت أنها على علم بواقعة داعية يصطحب زوجاته الأربعة معه في سيارته في كل مكان يتوجه إليه، بهدف توفير التوازن بينهن.

وأوضحت أن “زواج الرجل من امرأة أخرى يكون بموافقة ورضا الزوجة الأولى”، مشيرة إلى أن المرأة التي لا توافق على هذا النوع من الزيجات لها كامل الحق في طلب الطلاق.

وأكدت في الوقت نفسه أنه ليس من حق المرأة أن تفرض على زوجها عدم الزواج من امرأة أخرى، قائلة: “من حقها أن تخبر زوجها إذا تزوجت عليا فإنها تمتلك حق الطلاق”.

الشروق نيوز