جوجل تتيح ميزة الكشف الأرقام المجهولة في تطبيق الهاتف





يعمل فريق جوجل على إضافة ميزة جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها تُمكن المستخدمين من الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة.

تُسمى هذه الميزة “البحث Lookup”، وقد لاحظ بعض مستخدمي التطبيق وجودها حديثًا.

تعمل الميزة بطريقة بسيطة، حيث يمكن للمستخدمين الضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في قائمة جهات الاتصال أو سجل المكالمات، ثم يظهر خيار “البحث Lookup”، وعند النقر عليه، يتم إجراء بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول عبر تطبيق جوجل ومحرك بحثها.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد هوية صاحب الرقم المجهول إذا كان منشورًا على الإنترنت، وهذا يوفر الوقت والجهد الذي كان يتطلبه البحث اليدوي عن طريق نسخ ولصق الرقم في شريط البحث في جوجل.

مع ذلك، تبدو هذه الطريقة بسيطة للغاية مقارنة بالآليات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات كشف هوية المتصلين الأخرى، مثل تروكولر، التي تعتمد على قاعدة بيانات ضخمة لتحديد أسماء الأشخاص وأرقام هواتفهم بدقة عالية.

ولا تبدو الميزة الجديدة في تطبيق هاتف جوجل منافسة لتطبيقات الكشف هوية المتصلين بشكلها التقليدي.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة ظهرت أولًا لمستخدمي التطبيق في اليابان، ومن المقرر أن تتيحها الشركة على نطاق عالمي في غضون أسابيع قليلة على نحو تدريجي.

ويُعد تطبيق هاتف غوغل تطبيق الاتصال الافتراضي لإدارة المكالمات في هواتف بكسل ومعظم الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

بوابة الفجر