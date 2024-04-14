مقاشي.. شرطة محلية مروي تشارك في الاحتفال بتخريج حافظات القرآن

شاركت شرطة محلية مروي مركز رياض الجنان بقرية مقاشي احتفالاته بتخريج 25 من الحافظات لكتاب الله، وذلك بحضور العقيد ياسر علي سيداحمد ممثل مدير شرطة الولاية الشمالية ونائب المدير التنفيذي لمحلية مروي ومدير وحدة الشهداء الإدارية.

حيث قدمت محاضرة توعوية عن الادمان وانواعه وطرق علاجه قدمها المقدم زاهر خلف الله رئيس قسم الاراك وقد جاءت هذه المشاركة بإشراف مدير شرطة الولاية الشمالية ومتابعة مدير شرطة محلية مروي الذي أوضح ان المشاركة انفاذا لتوجيهات مدير شرطة الولاية بضرورة مشاركة مجتمع الولاية في كافة الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى رتق النسيج الاجتماعي ومنفعة انسان الولاية توطيداً للعلاقة مع الجمهور واشراكه في تحقيق الامن تطبيقا لشعار الامن مسؤولية الجميع .

المكتب الصحفي لشرطة السودان