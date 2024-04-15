اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الحبيب .. 14 مايو..





تصوت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الحبيب الطبية المقرر انعقادها بتاريخ 14 مايو 2024 على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.05 مليار ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

وبحسب بيان الشركة تضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

جريدة المدينة