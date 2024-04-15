«الجوازات السعودية»: تجديد هوية المقيم المنتهية خارج المملكة





أكدت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان المقيمين الذين خارجون المملكة تجديد هوياتهم الانتهت إلكترونيًا. ردًّا على سؤال أحد المتابعين على حساب خدمة العملاء بخصوص إمكانية تجديد هوية المقيم التي انتهت أثناء وجوده خارج المملكة.

وأوضحت “الجوازات” أنه يُمكن لصاحب العمل تجديد هوية المقيم لهؤلاء الأشخاص إلكترونيًا بعد دفع الرسوم عبر خدمة “سداد” من خلال منصة “أبشر أعمال” أو “مقيم”.

جريدة المدينة