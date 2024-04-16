لا تضعيه في الثلاجة.. كيف يمكن حفظ البصل طازجاً لأشهر؟





البصل يُعتبر من العناصر الأساسية في العديد من الوصفات، ولكن الحفاظ عليه طازجًا لفترة طويلة يُعتبر تحديًا كبيرًا.

عادةً، يقوم الكثيرون بتخزين البصل في الثلاجة للحفاظ عليه، وهو اعتقاد شائع وفقًا لسارة تايلور من High Speed Training.

ومع ذلك، تقترح سارة طرقًا مختلفة للحفاظ على البصل طازجًا لفترة أطول، ومن بينها تخزينه في مكان غير متوقع في المطبخ. تحذر سارة من وضع البصل في الثلاجة؛ حيث إن البرودة والرطوبة قد تؤديان إلى فساده بسرعة. بدلاً من ذلك، يُفضل تخزينه في مكان جاف ومظلم للمساعدة في المحافظة على نضارته لفترة أطول.

لتمديد صلاحية البصل لفترة أطول، يُنصح بإخراجه من العبوة البلاستيكية فور شرائه، حيث يسمح ذلك للهواء بالتداول حوله ويمنع تراكم الرطوبة، مما يحافظ على نضارته ومقرمشته.

وفي حديثها لصحيفة إكسبريس، أوضحت سارة: “قوموا بإخراجه من الكيس البلاستيكي للسماح للهواء بالتداول حوله، واحتفظوا به منفصلًا عن البطاطس، لأن تخزينهما معًا قد يؤدي إلى تأثير سلبي على عمر كل منهما”.

أما بالنسبة لتخزين البصل المفروم بعد التقطيع، فيُوصى بوضعه في كيس الفريزر للحفاظ على نضارته للاستخدام لاحقًا. يمكن تخزين هذا البصل في الثلاجة للاستخدام القصير المدى، أو تجميده لفترات أطول، مما يتيح له استخدامًا متعددًا لطهاة المنزل وعشاق الطعام.

صحيفة البيان