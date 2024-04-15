محمد الغباري يكشف مفاجأة بعد الضربة العسكرية: إيران صديقة لإسرائيل وليست عدو





كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية؛ تداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بعد توجيه عدة ضربات جوية في الداخل الإسرائيلي، قائلًا: «إيران ستخرج من الهجوم على إسرائيل بأنها صديق وليس عدو».

خلال مقابلته في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، أوضح اللواء محمد الغباري أن اليهود يعملون بشكل دائم على تشويه العقائد الدينية وتفتيت القيم الراسخة في البلدان المعادية لهم. وأكد أن حماية القوات الأمريكية والقيادة المركزية تعتبر مصلحة مشتركة تجمعهما في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الغباري إلى أن الولايات المتحدة كانت تروج لضرورة الحفاظ على وجودها العسكري في المنطقة، وبالتالي كانت تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار باستخدام “بعبع” في الدول العربية، وفي الوقت الحالي، تتجسد هذه الحالة في إيران.

وأوضح أن الصاروخ الكروز يعتمد على التوجيه المتقدم، حيث يحمل رأسًا مُجهزًا بكمبيوتر يحدد الموقع والهدف ويضربه، ويمكنه السير على الأرض لمسافة تصل إلى 2 كيلومتر، ويتطلب وجود قمر صناعي لتحديد مساره.

واختتم اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، حديثه، قائلا: ما يحدث في الضفة الغربية أخطر مما يحدث الآن في غزة، لأن الضغة الغربية هو المكان الذي يرغب الجانب الإسرائيلي في إقامة دولته عليه.

المصري اليوم