شاهد بالفيديو.. فتاة تلتقي بـ “البليهي” في أحد الأماكن العامة وتضع قلوب زرقاء





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة تلتقي بلاعب الهلال علي البليهي، في أحد الأماكن العامة.

وظهرت الفتاة وهي سعيدة بلقاء البليهي، وهنأته على الفوز بكأس السوبر، متمنية له ولفريقه الفوز في آسيا.

بعدها استفسرت الفتاة عن المشروب الذي يتناوله البليهي، ثم ظهرت وهي تتناول نفس المشروب، وتبدي إعجابها بمذاقه.

المرصد