والي الخرطوم ينعي المهندس خضر التوم





ببالغ الحزن والأسى، ينعى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، المغفور له بإذن الله المهندس خضر التوم، الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة للمصادر في هيئة مياه ولاية الخرطوم، والذي وافته المنية خلال اليومين الماضيين. الفقيد كان أحد الكفاءات البارزة التي ساهمت في تطوير قطاع مياه الشرب في ولاية الخرطوم، وكان له دور مميز في عمله.

تتقدم التعازي إلى أسرة الفقيد وإلى كل من عرف قدره وزملائه في هيئة مياه ولاية الخرطوم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

سونا