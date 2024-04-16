جامعة القرآن الكريم تعقد امتحان إجازة حفظ القرآن الكريم





بدأت عمادة تعليم القرآن الكريم في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم التحضير لامتحان إجازة حفظ القرآن الكريم في الدورة الخامسة والثلاثين بولاية كسلا، وذلك ضمن سياسة الجامعة للانفتاح على ولايات البلاد وتقديم برامج تعليمية ودعوية وتنسيقية على مختلف المستويات وبرامج خدمة المجتمع والمساهمة في توطين العلوم والمعارف داخل المجتمعات المحلية، بناءً على رسالة وأهداف الجامعة.

وأكد د. معتصم عبد الكريم المطري، عميد عمادة تعليم القرآن الكريم، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية “سونا” أن العمادة قد أكملت إعداد الامتحان تحت إشراف اللجنة المختصة، وسيتم إجراء الامتحان بفرعيه الشفوي والتحريري وفقًا للروايات المتاحة في المصفوفة الإجرائية للتسجيل.

كما أوضح أن عمليات التسجيل مستمرة في مدينة كسلا وفقًا للشروط والمطلوبات التي نشرتها إدارة العلاقات العامة والإعلام مسبقًا في الإعلان الترويجي للنسخة الحالية. ومن الملحوظ أن العمادة أعلنت عن فتح باب التسجيل لامتحانات شهادة إجازة حفظ القرآن الكريم (الدورة 35) اعتبارًا من يوم الأحد 5 شوال 1445هـ الموافق 14 أبريل 2024م، وسينتهي التسجيل في يوم الثلاثاء 21 شوال 1445هـ الموافق 30 أبريل 2024م، ويتوقع أن يتم عقد الامتحان بإذن الله في يوم الأحد 26 شوال 1445هـ الموافق 5 مايو 2024م.

سونا